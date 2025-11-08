الأبيض يليق بها.. 6 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك

ظهرت الممثلة صبا مبارك، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت صبا مرتدية بدلة جريئة بقصة ضيقة وبصيحة الظهر المكشوف باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وفقا لموقع "Very Well Mind"، اللون الأبيض من الألوان التي تضفي بساطة وأناقة على الإطلالة، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات.

ويساعد أيضا على إبراز ملامح الوجه بطريقة طبيعية، ويجعل البشرة أكثر إشراقا وحيوية.

تفاصيل الإطلالة:

البدلة من العلامة التجارية الشهيرة نافسيكا سكورتي.

من تنسيق الاستايلست علاء السمان.