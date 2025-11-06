بحلق وأسورة.. نادية الجندي تنسق أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات الصغيرة.

لفتت الفنانة نادية الجندي الأنظار بإطلالة أنيقة ومختلفة عن المعتاد،

جمعت بين الكلاسيكية والعصرية بروح شبابية لافتة.

ارتدت بنطلون جينز أزرق بسيط التصميم، ونسقته مع شميز أبيض وجاكيت قطيفة أسود أضاف لمسة من الفخامة.

وأكملت اللوك بـ كاب أسود ونظارة شمسية سوداء منحتها طابعًا شبابيًا وحيويًا في آن واحد.

أما الإكسسوارات فاختارتها بعناية، حيث نسقت أسورة ذهبية لافتة مع خاتم وحلق متناسقين من نفس اللون والتصميم، ما أضفى لمسة من الأناقة الراقية على الإطلالة.

وبحسب صيحات الموضة لصيف 2025، وفق "Vogue"، هذه الإكسسوارات الذهبية ذات التصاميم العريضة من أبرز اتجاهات الموسم، وهو ما جعل ظهور نادية الجندي يعكس وعيًا واضحًا بآخر ترندات الموضة ويبرز شخصيتها الجريئة والمتجددة.

كالعادة نادية الجندي تظهر بلوكات جريئة وقوية ولكن هذه المرة باعتماد اكسسوارات كبيرة.