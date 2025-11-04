يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. سر اختيار اللوك

"الأسود يليق بها".. داليا البحيري بـ بليزر أنيق في أحدث إطلالة لها

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "dappered"، الروج باللون الأحمر الناري يعتبر رمزا للجرأة والقوة والثقة بالنفس، كما إنه يضيف إشراقة فورية للبشرة، ويجعلها تبدو أكثر تألقا، مما يجذب الانتباه.

وارتدت يسرا فستان طويل باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كنتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.