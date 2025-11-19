انتصار بفستان جذاب يبرز قوامها.. كيف نسقت اللوك؟

بين "الكاجوال" و"السواريه".. صور تكشف أناقة النجوم في مهرجان The Best

ظهرت الفنانة انتصار بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت انتصار مرتدية فستان طويل باللون "المينت جرين" من خامة الساتان، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة.

كما جاء تصميم الفستان بشكل انسيابي أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "Stylerave"، اللون المينت جرين مستوحى من الطبيعة، ما يمنح شعورا بالهدوء، كما يضفي على مرتديه لمسة ناعمة وأنيقة، ويساعد على جذب الانتباه.

ويمكن تنسيقه مع مجوهرات بسيطة كما فعلت الفنانة انتصار.