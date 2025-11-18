إعلان

ملكة جمال العالم لعام 2024 بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟

كتبت- شيماء مرسي

08:10 م 18/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم
  • عرض 6 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم
  • عرض 6 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم
  • عرض 6 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم
  • عرض 6 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت ملكة جمال العالم لعام 2024 كريستينا بيشكوفا، بإطلالة محتشمة وراقية على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت كريستينا بجاكيت مصنوع من الحرير باللون الأبيض بأزرار من الأمام، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت كريستينا مكياجا ترابيا، حيث اختارت أحمر الشفاه بألوان النيود الذي يتماشى مع لون بشرتها وشعرها.

أما تسريحة الشعر فأختارت أن يكون مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الراقية.

ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وانسيال وخاتم، تتناسب مع الجاكيت المصنوع من الحرير.

كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة