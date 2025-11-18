ملكة جمال العالم لعام 2024 بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

ظهرت ملكة جمال العالم لعام 2024 كريستينا بيشكوفا، بإطلالة محتشمة وراقية على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت كريستينا بجاكيت مصنوع من الحرير باللون الأبيض بأزرار من الأمام، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت كريستينا مكياجا ترابيا، حيث اختارت أحمر الشفاه بألوان النيود الذي يتماشى مع لون بشرتها وشعرها.

أما تسريحة الشعر فأختارت أن يكون مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الراقية.

ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وانسيال وخاتم، تتناسب مع الجاكيت المصنوع من الحرير.