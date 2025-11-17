"الأسود يليق بها".. منة فضالي تخطف الأنظار بلوك مختلف

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

تألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قد تكون البدلة الشورت التي اعتمدتها الفنانة منة فضالي في آخر ظهور لها خيارا مثاليا للمناسبات المهمة، كما أنها تمنح مرتديها مظهرا جذابا ومميزا، وفقا لـ "فوج".

وأطلت منة ببدلة شورت باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي أبرز جمالها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة خاتم وأسورة وساة يد.