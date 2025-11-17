ليلى زاهر تتألق بالأحمر الناري.. تفاصيل الإطلالة

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

تألقت الفنانة ليلى زاهر بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ليلى بفستان طويل باللون الأحمر الناري وبصيحة الريش من الأسفل، من تصميم "رامي قاضي".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي أبرز جمالها، بواسطة "ojmakeupartist" و "charlottetilburyarabia".

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها، بواسطة "bykatef".

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة خاتم وأسورة، من تصميم "tiffanyandco".