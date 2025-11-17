إعلان

فستان جريء.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة مريم الجندي

كتبت- شيماء مرسي

02:05 م 17/11/2025
    فستان جريء.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة مريم الجندي
    مريم الجندي
    إطلالة مريم الجندي

تألقت الفنانة مريم الجندي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مريم بفستان طويل مصنوع من المخمل بصيحة الأوف شولدر وبفتحة ساق جريئة، من تصميم "tayacouture".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها، بواسطة الميكب أرتيست ميرنا مراد.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها، بواسطة مصفف الشعر محمد عبقرينو.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

