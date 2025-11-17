ملك زاهر بلوك جذاب في أحدث ظهور

خطفن الأنظار.. نجمات يتألقن بإطلالات فرعونية في مهرجان القاهرة

نجمات اعتمدن البدلة لإطلالاتهن في مهرجان القاهرة- من الأجمل؟

"الأسود يليق بها".. منة فضالي تخطف الأنظار بلوك مختلف

تألقت الفنانة ملك زاهر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتداء بليزر باللون الأسود ساعد الفنانة ملك زاهر في ظهورها بوزن أقل من المعتاد وإخفاء عيوب جسمها، وفقا لـ "فوج".

وأطلت ملك بـ بليزر باللون الأسود ونسقت أسفله توب وبنطلون جينز بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها، بواسطة الميكب أرتيست ميرنا جرجس.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء اكسسورات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وسلسلة وأسورة وساعة يد.