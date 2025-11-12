إعلان

رانيا جريئة.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق

11:06 م 12/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هنادي مهنا وزوجها
  • عرض 10 صورة
    هنادي مهنا وزوجها
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    هنادي مهنا وزوجها
  • عرض 10 صورة
    حسين فهمي ومراته
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    هنادي مهنا وزوجها
  • عرض 10 صورة
    حسين فهمي ومراته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خطف العديد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، بإطلالتهما الراقية والمميزة.


فيما يلي، نستعرض لكم أبرز إطلالات الكابلز في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:


هنادي مهنا وزوجها

تألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان جريء باللون الأسود، مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان البشرة، وتركت شعرها منسدلا بشكل عفوي.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.


رانيا يوسف وزوجها

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا طويلا بقصة الكب، باللون البيج ومزينا بتطريزات باللون الفضي.


واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

حسين فهمي ومراته

تألق الفنان حسين فهمي بإطلالة جذابة، إذ ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

بينما ظهرت زوجته مرتدية فستان طويل باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

هنادي مهنا وزوجها رانيا يوسف وزوجها حسين فهمي ومراته مهرجان القاهرة السينمائي هنادي مهنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت