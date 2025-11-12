إعلان

ملكة الأناقة.. هبة مجدي بإطلالة راقية في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق

08:19 م 12/11/2025
    هبة مجدي

خطفت الفنانة هبة مجدي، الأنظار، على السجادة الحمراء بإطلالة محتشمة وراقية، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.


وأطلت هبة مرتدية فستان طويل لامع بقصة انسيابية على الجسم باللون الأزرق.


واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

هبة مجدي

