فستان جريء.. رانيا يوسف وزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

08:02 م 12/11/2025
    فستان جريء.. رانيا يوسف وزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي
    فستان جريء.. رانيا يوسف وزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت رانيا فستان طويل بقصة الكب باللون البيج ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

رانيا يوسف حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي اطلالة رانيا يوسف

