فستان جريء.. رانيا يوسف وزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت رانيا فستان طويل بقصة الكب باللون البيج ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.