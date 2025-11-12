ميرهان حسين بفستان جذاب في افتتاح مهرجان القاهرة

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة جذابة خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت ميرهان فستان طويل بقصة الكب باللون الفيروزي ومزود بإكستنشن بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت ميرهان تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت ميرهان مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.