إعلان

ميرهان حسين بفستان جذاب في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

06:56 م 12/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ميرهان حسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة جذابة خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت ميرهان فستان طويل بقصة الكب باللون الفيروزي ومزود بإكستنشن بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت ميرهان تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت ميرهان مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ميرهان حسين فتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هرجان القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت