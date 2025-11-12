إعلان

أروى جودة بفستان ساحر في افتتاح القاهرة السينمائي

كتب : مصراوي

06:48 م 12/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أروى جودة بفستان ساحر في افتتاح القاهرة السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة جذابة خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت أروى فستان طويل منفوش متعدد الألوان بقصة الكب وباكستنشن باللونين الأسود والفيروزي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

أروى جودة اطلالة أروى جودة مهرجان القاهرة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت