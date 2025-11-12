أروى جودة بفستان ساحر في افتتاح القاهرة السينمائي

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة جذابة خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت أروى فستان طويل منفوش متعدد الألوان بقصة الكب وباكستنشن باللونين الأسود والفيروزي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.