إنجي علاء بفستان قصير وجريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

تألقت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون الموف الفاتح محايد يتماشى بسهولة مع العديد من الألوان والإكسسوارت والأحذية، كما فعلت الكاتبة إنجي علاء.

وأطلت إنجي بفستان قصير باللون الموف الفاتح بقصة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.