أمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة راقية.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

02:53 م 11/11/2025
تألقت المطربة أمال ماهر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

البدلة باللون الرصاصي التي ظهرت بها المطربة أمال ماهر مناسبة لجميع الأوقات ويمكن ارتدائها في الإطلالات اليومية والمناسبات شبه الرسمية، وفقا لـ "INSTYLE".

وأطلت أمال ببدلة باللون الرصاصي مكونة من بليزر وبنطلون، ونسقت مع إطلالتها تي شيرت باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

