بلمسة ملكية.. نادية الجندي تخطف الأنظار- سر اختيار الأزرق

شاركت الفنانة نادية الجندي محبيها عبر انستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

واختارت فستان طويل من الساتان، بدون أكمام، ذي تنورة واسعة ومنفوشة تصميم أنيق يجمع بين الفخامة والأنوثة.

الفستان يبدو متدفقًا وخفيفًا، يعطي حركة جميلة عند المشي، ويبرز أنوثة المظهر دون تكلف.

الساتان يعطي لمعانًا خفيفًا ونعومة للملمس، ما يعزز فخامة المظهر ويضفي توهجًا خفيفًا تحت الإضاءة.

النفشة تتوسع تدريجيًا يجعل الفستان مناسبًا لمختلف أشكال الجسم، مع الحفاظ على التوازن بين الأناقة والراحة.

سر اختيار اللون الأزرق

اختيار اللون الأزرق له دلالات عدة تجعله خيارًا رائعًا لمثل هذه الإطلالة:

التوازن والهدوء: الأزرق من الألوان التي تبعث على الهدوء والثقة، وهو لون جميل يضفي رزانة وأناقة.

تكامل البشرة: على حسب درجة الأزرق (فاتحة، متوسطة، كحلية) يمكن أن يليق بالبشرة الفاتحة أو القمحية أو الداكنة، ويبرز إشراقتها. اللون الأزرق المتوسط إلى الأزرق الملكي يعطي تباينًا جميلًا مع الإضاءة والمكياج.

اللمسة الملكية: الأزرق غالبًا ما يُرتبط بالفخامة والراحة البصرية، فهو يملك قدرة على أن يبدو كلاسيكيًا لكن ليس مملًا.