إنجي كيوان بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 08/10/2025
أطلت الفنانة إنجي كيوان، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إنجي جاكيت طويل من توقيع العلامة التجارية "سيدام"، ونسقت أسفله توب وشورت بنفس اللون.

ونسقت مع الإطلالة حزام عند منطقة الخصر باللون البني.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وأكملت اللوك بارتداء حذاء طويل وحقيبة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

إنجي كيوان اطلالة إنجي كيوان توب وشورت

