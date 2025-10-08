إنجي كيوان بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

"سحر اللون الأبيض".. 4 صور ومعلومات عن إطلالة تارا عماد

أطلت الفنانة إنجي كيوان، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إنجي جاكيت طويل من توقيع العلامة التجارية "سيدام"، ونسقت أسفله توب وشورت بنفس اللون.

ونسقت مع الإطلالة حزام عند منطقة الخصر باللون البني.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وأكملت اللوك بارتداء حذاء طويل وحقيبة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.