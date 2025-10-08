الأبيض يليق بها.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

ظهرت ملكة جمال مصر 2025، سما كامل، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سما مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق وكلاتش باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد.

وتعتاد ملكة جمال مصر على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.