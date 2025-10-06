"بفستان جذاب".. نورهان منصور تتألق بإطلالة أنيقة

أطلت الفنانة نورهان منصور بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "roselan"، يمنح المكياج باللون الوردي المرأة إشراقة للبشرة بطريقة طبيعية دون مبالغة، ويمكن تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت الفنانة نورهان منصور.

وارتدت نورهان فستان قصير "كت" متعدد الألوان ومزينا برسومات الورود باللون الفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نورهان أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نورهان إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.