إعلان

"بفستان جذاب".. نورهان منصور تتألق بإطلالة أنيقة

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 06/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة نورهان منصور (4)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة نورهان منصور (1)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة نورهان منصور (3)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة نورهان منصور (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة نورهان منصور بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "roselan"، يمنح المكياج باللون الوردي المرأة إشراقة للبشرة بطريقة طبيعية دون مبالغة، ويمكن تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت الفنانة نورهان منصور.

وارتدت نورهان فستان قصير "كت" متعدد الألوان ومزينا برسومات الورود باللون الفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نورهان أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نورهان إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.

الفنانة نورهان منصور إطلالة أنيقة فستان جذاب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر