لوجين صلاح تتألق بفستان أبيض ساحر في حفل Piaget بأبو ظبي

شاركت لوجين صلاح عارضة الأزياء مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت عارضة الأزياء لوجين صلاح بإطلالة أنيقة وخاطفة للأنظار خلال حضورها حفل Piaget في أبو ظبي.

حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأبيض النقي يتميز بخطوط بسيطة وتصميم يبرز قوامها بشكل راقٍ وعصري.

أكملت لوجين إطلالتها بمكياج ناعم يبرز ملامحها الطبيعية وتسريحة شعر سلسة تمنحها مظهراً متجدداً وفخماً في الوقت نفسه.

الإكسسوارات الذهبية الرقيقة أضافت لمسة من الفخامة دون إفراط، لتكون الإطلالة مثالاً للبساطة الأنيقة مع لمسة من الرقي.

سر اللوك وفق صحف عالمية مثل فوج:

اختيار الفستان الأبيض الكلاسيكي مع خطوط وتصميم مريح، مع مكياج ناعم وإكسسوارات دقيقة، هو ما جعل الإطلالة تبرز بين الحضور بطريقة عصرية وأنيقة دون مبالغة.

الأبيض دائماً يعطي إحساس بالنقاء والفخامة في آن واحد، خاصة عند تنسيقه مع لمسات ذهبية رقيقة.