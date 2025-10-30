إعلان

لوجين صلاح تتألق بفستان أبيض ساحر في حفل Piaget بأبو ظبي

كتب : نرمين ضيف الله

08:34 م 30/10/2025

لوجين صلاح عارضة الأزياء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت لوجين صلاح عارضة الأزياء مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت عارضة الأزياء لوجين صلاح بإطلالة أنيقة وخاطفة للأنظار خلال حضورها حفل Piaget في أبو ظبي.

حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأبيض النقي يتميز بخطوط بسيطة وتصميم يبرز قوامها بشكل راقٍ وعصري.

أكملت لوجين إطلالتها بمكياج ناعم يبرز ملامحها الطبيعية وتسريحة شعر سلسة تمنحها مظهراً متجدداً وفخماً في الوقت نفسه.

الإكسسوارات الذهبية الرقيقة أضافت لمسة من الفخامة دون إفراط، لتكون الإطلالة مثالاً للبساطة الأنيقة مع لمسة من الرقي.

سر اللوك وفق صحف عالمية مثل فوج:

اختيار الفستان الأبيض الكلاسيكي مع خطوط وتصميم مريح، مع مكياج ناعم وإكسسوارات دقيقة، هو ما جعل الإطلالة تبرز بين الحضور بطريقة عصرية وأنيقة دون مبالغة.

الأبيض دائماً يعطي إحساس بالنقاء والفخامة في آن واحد، خاصة عند تنسيقه مع لمسات ذهبية رقيقة.

1000727210

لوجين صلاح عارضة الأزياء لوجين صلاح على إنستجرام لوجين صلاح بفستان أبيض لوجين صلاح في حفل Piaget بأبو ظبي عارضة الأزياء لوجين صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة