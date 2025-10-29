ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

لفتت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، الأنظار بإطلالة جذابة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية قميص باللون الأبيض، ونسقت معه جيب متعددة الطبقات باللون الوردي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تخطف ملكة جمال العالم أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.