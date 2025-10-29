إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتب : أسماء مرسي

02:08 م 29/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أوبال سوشاتا (2)
  • عرض 4 صورة
    أوبال سوشاتا (4)
  • عرض 4 صورة
    أوبال سوشاتا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، الأنظار بإطلالة جذابة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية قميص باللون الأبيض، ونسقت معه جيب متعددة الطبقات باللون الوردي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تخطف ملكة جمال العالم أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

أوبال سوشاتا اطلالة أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء