بينهن هنادي مهنا.. نجمات تألقن بإطلالات "سندريلا" في ختام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

سيطرت الفساتين المنفوشة على إطلالات عدد من النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث اختارت بعضهن تصاميم مستوحاة من فساتين "سندريلا" بأسلوب جذاب يجمع بين الأناقة والرقي.

بسنت شوقي

تألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل منفوش من أسفل من قماش الستان باللون الأبيض، مزود باكستنشن أنيق، واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما مع أحمر شفاه بدرجات النيود، ونسقت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وأضافت لمسة من الفخامة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

رنا رئيس

أطلت الفنانة رنا رئيس بفستان وردي طويل بصيحة الظهر المكشوف، تميز بتصميم جريء عند منطقة الصدر، واختارت تسريحة شعر مرفوعة.

نور إيهاب

اختارت الفنانة نور إيهاب فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة "الكب"، مزينا بتطريزات لامعةا، وعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

يسرا

خطفـت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا ورديا طويلا بتصميم "أوف شولدر" مزين بتطريزات ومنفوشا من الأسفل، كما تركت شعرها منسدلا على الجانبين، واختارت مكياجا ترابيا ناعما، ونسقت مع الإطلالة كلاتش فضي.

هنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بفستان أحمر طويل بتصميم "الكب"، مزود باكستنشن من الجلد منحها مظهرا جريئا، واعتمدت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.