"توب شفاف وجيب قصير".. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

زوج يمنى خوري يفاجئها بهدية فاخرة بمناسبة أول طبخة بعد الزواج

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيفاء مرتدية توب شفاف من التل، ونسقت أسفله جيب قصير فوق الركبة.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأزرق، وحذاء باللون الوردي، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأصفر.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ارتداء فستان باللون الوردي يمنح إطلالة أنثوية ناعم، كما أنه يتميز بقدرته على منح البشرة إشراقة ونضارة، فهو يتناسب مع جميع أنواع البشرة.

بالاضافة إلى يمكن تنسيقه مع اكسسوارات أو مجوهرات بسيطة.، وفقا لموقع "Vogue".