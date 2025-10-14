إعلان

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

04:33 م 14/10/2025
أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء جمبسوت باللون البرجندي يضفي لمسة أنيقة وجاذبية، كما إنه يناسب جميع أنواع البشرة.

وارتدت مي جمبسوت أنيق باللون البرجندي ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

مي عمر اطلالة مي عمر جمبسوت

