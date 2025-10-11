كيف نسقت مي عمر إطلالتها في أحدث ظهور؟

صفاء سلطان بإطلالة جذابة.. ما سر اختيار هذا اللون؟

الأبيض يليق بها.. ندى كوسا تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور



أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق وكلاتش باللون "الفوشيا"

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد، ونظارة شمسية.

حقائب اللون الفوشيا تتميز بأنها خيار جريء يضيف لمسة أنيقة لأي مظهر، هذا اللون ملفت للنظر وسهل جذب الانتباه.

كما أنه لون عصري يناسب جميع المواسم، خاصة في الربيع والصيف، لأنه يضيف إشراقة وحيوية للملابس، وفقا لموقع "Eliem Venice".