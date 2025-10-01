4 صور ومعلومات عن إطلالة ليلى أحمد زاهر.. كيف نسقت اللوك؟

4 صور ومعلومات عن إطلالة هدى المفتي في أحدث ظهور

ملكة جمال العالم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

أجمل 3 ملكات جمال حول العالم.. شياكة وأناقة تخطف الأنظار

إعادة الألبوم

تابعنا على

تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ليلى مرتدية جامبسوت مزيج من اللونين الأبيض والأسود.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الجامبسوت من تنسيق الاستايلست محمد أشرف، وماركة الأزياء الشهيرة "CHATS by C.DAM".

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف.

وتسريحة الشعر بواسطة مصفف الشعر عمر سويسي.

والمجوهرات من الماركة الشهيرة "HIBA HASBINI".