فستان ملكي وشيك.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

"زي القمر والفستان خطير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ريهام حجاج في Joy

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كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة إلهام شاهين، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " إلهام " بفستان من تصميم مصمم يباني، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بأكمام طويلة وعالية من الكتفين، ومزود بقصة ساق، ومطرز بالكامل، باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا رقيقا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن اللوك كلاسي، وراقي للغاية، وفي تاتش رويالتي".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر شيك وفي منتهي الجمال، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.