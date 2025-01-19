جمالها رهيب.. 6 صور ساحرة لإطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون الأنظار بإطلالتها وجمالها خلال تقديمها حفل جوائز الـ Joy Awards في دورته الخامسة بالرياض.

وظهرت ياسمين مرتدية فستان طويل باللون الذهبي بقصة "الكب".

جاء تصميم الفستان بشكل انسيابي ضيق على جسمها، ما أبرز رشاقتها وقوامها.

واختارت وضع مكياجا ناعما بدرجات النيود، أبرز جمال ملامحها.

وتركت شعرها منسدلا غلى الجانبين بشكل عفوي، ما منحها مظهرا جذابا.

وأكملت ياسمين إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم، ما أضفي عليها لمسة من الفخامة والجاذبية.