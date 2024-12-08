تشبه حورية البحر.. مي عمر بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة مي عمر في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة تشبه حورية البحر.

ارتدت مي فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة "الميرميد"، ومزينا بالتطريزات اللامعة.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.