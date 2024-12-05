لايقين على بعض.. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

بإطلالة جريئة.. نيكول سابا بفستان لامع في أحدث ظهور لها

بتنورة قصيرة.. 6 صور لـ نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي:

ظهرت الفنانة منى زكي رفقة زوجها أحمد حلمي، خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة أنيقة.

وتألقت منى بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكب وبصيحة الريش، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أما زوجها الفنان أحمد حلمي فقد ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصًا باللون الأبيض.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.