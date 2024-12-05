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بإطلالة كلاسيكية.. ظافر عابدين يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

06:42 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بإطلالة كلاسيكية.. ظافر عابدين يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بإطلالة كلاسيكية.. ظافر عا
  • عرض 4 صورة
    بإطلالة كلاسيكية.. ظافر عابدين يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 4 صورة
    بإطلالة كلاسيكية.. ظافر عابدين يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهر الفنان ظافر عابدين في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة كلاسيكية جذابة.

وأطل ظافر ببدلة أنيقة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصًا أبيض ورابطة عنق سوداء.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ظافر العابدين مهرجان البحر الاحمر
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