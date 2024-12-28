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بإطلالة لامعة.. بشرى تتألق بجامبسوت جذاب

11:12 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بشرى
  • عرض 5 صورة
    اختارت بشرى مكياج بدرجات الألوان الترابية
  • عرض 5 صورة
    بشرى بجامبسوت من المخمل
  • عرض 5 صورة
    بشرى بإطلالة لامعة
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة بشرى بإطلالة لامعة، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشرى بجامبسوت جذاب باللون الأخضر اللامع مناسب لشكل جسمها، ومستقبل معه حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

وجاء تصميم الجامبسوت من خامة المخمل، وهي من الأقمشة الرائجة هذا الشتاء.

واعتمدت بشرى مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم .

بشرى
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