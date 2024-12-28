بالأحمر الناري.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

4 صور لـ ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة "الكب".

وجاء تصميم الفستان بشكل انسيابي على الجسم مناسب لقوامها بقصة "الميرميد".

واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون الفستان، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر كلاسيكية منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق، وسلسلة.