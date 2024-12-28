لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالأحمر الناري.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

09:03 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اختارت هدى وضع مكياجا قويا
  • عرض 6 صورة
    هدى الإتربي بإطلالة ساحرة
  • عرض 6 صورة
    اعتمدت هدى تسريحة شعر كلاسيكية
  • عرض 6 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 6 صورة
    هدى تتألق بفستان أحمر أنيق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة "الكب".

وجاء تصميم الفستان بشكل انسيابي على الجسم مناسب لقوامها بقصة "الميرميد".

واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون الفستان، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر كلاسيكية منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق، وسلسلة.

هدى الإتربي نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع