بإطلالة سندريلا.. ميرنا جميل بفستان ساحر وجريء

بالأحمر الناري الجريء.. حسناء سيف الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة ساحرة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ميرنا بفستان أنيق باللون النبيتي من خامة المخمل بقصة واسعة من أسفل، وبقصة "v" عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق، ما أضفي لمسة من الفخامة على إطلالتها.