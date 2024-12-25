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بإطلالة سندريلا.. ميرنا جميل بفستان ساحر وجريء

11:13 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    إطلالة ميرنا جميل في الكاريسماس (2)
  • عرض 6 صورة
    إطلالة ميرنا جميل في الكاريسماس (1)
  • عرض 6 صورة
    إطلالة ميرنا جميل في الكاريسماس (3)
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    إطلالة ميرنا جميل في الكاريسماس (4)
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    إطلالة ميرنا جميل في الكاريسماس (5)
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة ساحرة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ميرنا بفستان أنيق باللون النبيتي من خامة المخمل بقصة واسعة من أسفل، وبقصة "v" عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق، ما أضفي لمسة من الفخامة على إطلالتها.

ميرنا جميل إطلالة ميرنا جميل الكريسماس إنستجرام ميرنا جميل
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