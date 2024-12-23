بفستان أحمر سك.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
10:07 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتبت- آلاء نبيل:
ظهرت ملك أحمد زاهر بفستان طويل سك يبرز قوامها المتناسق، واختارته باللون الاحمر وعليه ورد، مع حذاء عالي أسود وحقيبة نفس اللون.
واختارت تسريحة الشعر الملموم لأعلى، مع تنسيق مجوهرات ذهبية تمثلت في أقراط وأساور.
واعتمدت مكياجا تكمن قوته في أحمر الشفاة الذي كان باللون الأحمر الناري.
فيديو قد يعجبك: