ما أضرار وضع العطور الرديئة على الصحة؟

كشفت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة ناتاليا جوفتان أن العطور المزيفة قد تحتوي على مكونات تشكل خطرا على الصحة.

وأوضحت: " تستخدم العطور الرديئة الميثانول الذي يؤدي إلى التعب وتهيج العينين والجهاز التنفسي العلوي وفقدان التنسيق العضلي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

ويمكن أن تتحول المكونات الموجودة في العطور المقلدة إلى مادة الفورمالديهايد، وهي مادة ضارة يمكن أن تؤدي إلى سرطان الكبد، وتسبب الغثيان والدوخة والصداع النصفي.

ويوضع العطر على المعصم والرقبة والمناطق الحساسة من الجلد، لذا إذا كانت البشرة حساسة، فإن المواد الكيميائية العدوانية تتغلغل بسرعة وتسبب الحساسية.

وجميع المواد المعطرة هي بالفعل مسببة للحساسية ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

كما أن الأصباغ والمواد الحافظة قد تسبب الحساسية.