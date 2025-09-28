نصائح مهمة لحماية السيارة من السرقة

برلين - (د ب أ):

يسعى أصحاب السيارات إلى تأمين سياراتهم وحمايتها من التعرض للسرقة من خلال الاعتماد على وسائل التأمين التقنية المختلفة مثل أجهزة الإنذار وأقفال العجلات وأقفال منع الحركة وأنظمة التتبع وتحديد الموقع.

وقالت الجمعية الألمانية لشركات التأمين GDV إنه ينبغي ركن السيارات في مرآب قابل للقفل.

كما ينبغي لأصحاب السيارات إزالة مفتاح التشغيل من قفل الإشعال عند الخروج من السيارة، ويسري ذلك أيضا حتى عند مغادرة السيارة لفترة قصيرة جدا، مثل دفع ثمن الوقود أو شراء الأغراض من أحد الأكشاك؛ لأنه عادة ما يتم تفعيل مانع الحركة فقط.

تشغيل قفل المقود

بالإضافة إلى أنه يجب تشغيل قفل المقود دائما، كما يتعين على أصحاب السيارات المزودة بجهاز الإنذار ضد السرقة التأكد من تفعيل هذا النظام عند الحاجة، ويمكن التعرف على ذلك من خلال الاطلاع على دليل تشغيل السيارة.

وحتى عند مغادرة السيارة لفترة قصيرة فقط يجب غلق جميع النوافذ والأبواب، بالإضافة إلى غطاء صندوق الأمتعة وفتحة السقف وغطاء خزان الوقود. ومن الأفضل أيضا غلق سقف السيارات الكابريو.

وعند استعمال جهاز التحكم عن بُعد يجب التحقق دائما من ظهور إشارات التأكيد المعتادة مثل العلامات الضوئية من إشارات تغيير الاتجاه؛ نظرا لأن أجهزة التشويش يمكنها تعطيل إشارات التحكم عن بُعد، وبالتالي لا يتم تأمين غلق الأبواب.

مخاطر أنظمة Keyless-Go

وفي حالة أنظمة التشغيل بدون مفتاح Keyless-Go تتعرف السيارة على المفتاح بالفعل من مسافة معينة بحيث يتم فتح أقفال السيارة تلقائيا والانطلاق بالسيارة بواسطة زر التشغيل.

وأوضح نادي السيارات الألماني ADAC أن اللصوص يتمكنون من سرقة السيارات المجهزة بأنظمة التشغيل بدون مفتاح Keyless-Go بشكل أسهل من الموديلات المزودة بمفتاح ريموت كنترول عادي؛ حيث يكفي أن يكونوا بالقرب من مفتاح السيارة بواسطة جهاز صغير، حتى إذا لم يكن بالقرب منه مباشرة، بالإضافة إلى وجود جهاز ثان عند باب السيارة.

وتعمل هذه الأجهزة على زيادة مدى نطاق الإشارات بمئات الأمتار، وهو ما يتيح فتح السيارة وتشغيلها بسرعة خاطفة. وقد اختبر نادي السيارات الألماني هذه التقنية على أكثر من 750 سيارة، وقد تم فتح جميع السيارات تقريبا بدون أية مشاكل مع إمكانية قيادتها، وأظهرت نتائج الاختبار أن هناك 10% فقط من السيارات، التي كانت مؤمنة ضد السرقة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الخطر يكمن أيضا عند وجود المفتاح في المنزل أيضا. لذلك لا يجوز ترك المفتاح بالقرب من الباب الأمامي أو على حافة النافذة، إلا إذا كان محميا بإجراءات مناسبة مثل وضعه في غطاء حماية خاص.

وعلى غرار الأغطية المخصصة لبطاقات الائتمان أو غيرها من الأجهزة المزودة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو RFID تتوافر أغطية واقية لمفتاح السيارة Keyless.

وأشار فابيان فيرمان، المتحدث باسم نادي السيارات الألماني، إلى أنه يمكن تغليف مفتاح السيارة بواسطة ورق ألومنيوم، علاوة على أنه يمكن لأصحاب السيارات الاستفسار لدى وكلاء السيارات أو الورش الفنية المتخصصة عما إذا كان يمكن تعطيل وظيفة الدخول المريح مؤقتا، وفي بعض الموديلات يمكن تعطيل هذه الوظيفة تماما من خلال الضغط مرتين على زر تأمين الأقفال.

علاوة على أن ترك المفتاح الثاني في السيارة قد يعتبر إهمالا جسيما، مما يعفي شركات التأمين من المسؤولية في حالة سرقة السيارة، كما يجب عدم ترك المفتاح في جاكت أو معطف إذا تركته في خزانة المعاطف، وفي حالة فقدان مفتاح السيارة أو سرقته يجب التوجه على الفور إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة لتعطيل المفتاح فورا.

وفي النهاية أوضح فيرمان قائلا: "لا يوجد إجراء واحد فعال، بل هو مزيج من عدة نقاط تشكل معا عقبة كبيرة أمام اللصوص، وكلما كانت هذه العقبة أكبر، زادت صعوبة ومخاطرة سرقة السيارة بالنسبة للصوص". وبعبارة أخرى فإن السر يكمن في مزيج من السلوك الحذر والوقائي، بالإضافة إلى الوسائل التقنية المساعدة.