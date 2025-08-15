هكذا تحسب الوزن الإجمالي للسيارة عند السفر

ميونخ - (د ب أ):

شددت الهيئة الألمانية للفحص الفني على ضرورة الالتزام بالوزن الإجمالي للسيارة عند السفر؛ نظرا لأن الحمولة الزائدة تهدد سلامة وأمان القيادة.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن الوزن الإجمالي المسموح به للسيارة يتألف من:

- وزن السيارة فارغة، ويشمل هذا الوزن 75 كجم للسائق

- الحمولة الكاملة، أي الوزن الفردي لجميع الركاب وجميع الأمتعة

- إذا تم تركيب رف سقف أو صندوق سقف، يُضاف وزنه فارغا

ويُراعى أن هناك حدود إضافية لما يمكن حمله على السقف ضمن الوزن الإجمالي، وعادة ما تتراوح حمولة السقف المسموح بها بين 50 و100 كجم، علما بأن وزن الرف يبلغ نحو 10 كجم، بينما يبلغ وزن الصندوق الضعف تقريبا.

مثال: إذا كان الوزن الإجمالي المسموح به للسيارة 1500 كجم، ووزن السيارة نفسها 1100 كجم، فسيتبقى للمرء 400 كجم للتحميل. مع وجود عدة ركاب ورف سقف، قد يتبقى لديك حوالي 100 كجم للأمتعة فقط.