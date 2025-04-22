ليست مجرد قماشة| كيف تختار فوطة تمليع السيارة وتستخدمها بشكل الصحيح؟

برلين - (د ب أ):

تعتبر قطعة قماش تلميع السيارة "الفوطة" أداة لا غنى عنها للعناية بالسيارة؛ حيث تسمح بإضفاء لمسة لامعة عالية على طلاء السيارة. لذا يقدم خبراء مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" الألمانية بعض النصائح حول شراء القطعة المناسبة وكذلك كيفية استخدامها.

وتعتبر قطعة قماش الألياف الدقيقة أو قطعة قطن التلميع أو إسفنج التلميع أدوات مناسبة لتلميع طلاء السيارة. وتُصنع قطعة قماش الألياف الدقيقة من ألياف دقيقة تمتص جزيئات الاتساخات بفعالية وتنظف دون خدوش. وتعتبر قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة متعددة الاستخدامات ومناسبة لتنظيف وتلميع وتجفيف السيارة.

ويتكون قطن التلميع من ألياف ناعمة ورقيقة ويستخدم بشكل أساسي في التلميع والتشميع؛ فهو يسمح بتوزيع متساو لمادة التلميع ويضمن لمسة نهائية لامعة. ويتم استخدام إسفنجة التلميع مع الملمع أو الشمع لتحسين لمعان أسطح طلاء السيارة وإزالة الخدوش الخفيفة.

كيفية الاختيار

عند اختيار قطعة قماش التلميع المناسبة، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها، أولا: من المهم الاهتمام بالمواد عالية الجودة مثل الألياف الدقيقة؛ لأنها ناعمة على سطح الطلاء وفي الوقت نفسه تمتص الاتساخات والغبار بشكل فعال.

وينبغي اختيار قطعة قماش تلميع ذات كثافة ولين كافيين لضمان تلميع خال من الخدوش؛ حيث تسبب القطع الخشنة خدوشا في طبقات الطلاء. وينبغي أيضا أن يكون هدف الاستخدام واضحا على سبيل المثال لإزالة بقايا التلميع أم أنه يستخدم أكثر لتطبيق الشمع أو حتى للتنظيف العام فقط. وأخيرا، يجب التأكد من أن قطعة القماش الملمعة سهلة التنظيف ويمكن غسلها في الغسالة إذا لزم الأمر دون أن تفقد خصائصها.

كيفية الاستخدام

أولا: ينبغي أن يكون السطح المراد تلميعه نظيفا وخاليا من الاتساخات الخشنة، ثم يتم وضع كمية مناسبة من الملمع على سطح السيارة أو على قطعة القماش الملمعة نفسها ويتم توزيعها على الجسم.

وينبغي تحريك قطعة القماش الملمعة بحركات دائرية لطيفة أو في خطوط مستقيمة، مع عدم استخدام الكثير من الضغط، تفاديا لخدش السطح. ويمكن بعد ذلك إزالة أي بقايا أو تلميع زائد باستخدام قطعة قماش تلميع نظيفة.

منع الخدوش

إذا تم استخدام مواد عالية الجودة للتلميع، فمن المفترض ألا تُحدث خدوشا بطلاء السيارة إلا في حالات نادرة. ومع ذلك، هناك بعض النصائح الإضافية، التي يمكن اتباعها لمنع الخدوش، منها مثلا أنه لا يجوز استخدام أي مواد خشنة أو كاشطة مع قطعة القماش الملمعة؛ لأنها قد تخدش السطح.

وعند إجراء عملية التلميع الجاف، يجب تجنب الحركات الدائرية؛ حيث تساعد الحركات المستقيمة في هذه الحالة على تجنب الخدوش. ويُفضل أيضا استخدام قطع قماش منفصلة لمهام العناية المختلفة. وبطبيعة الحال، يجب أن تكون القطعة القماشية المستخدمة نظيفة تماما ولا تحتوي على أي بقايا من استخدامات أخرى.

متى يجب تغيير قطعة القماش؟

يعتمد تغيير قطعة قماش تلميع السيارة على عدة عوامل، مثل كثافة الاستخدام ونوع الأسطح، التي يتم العناية بها، وحالة قطعة القماش نفسها.

وينبغي الانتباه إلى ظهور علامات تآكل مرئية مثل الشقوق أو الحواف المتهالكة أو المناطق الصلبة على القطعة القماشية، كما أن الروائح الكريهة والاتساخات القوية تعد أيضا مؤشرات على ضرورة تغيير قطعة قماش التلميع.