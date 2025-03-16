قبل زيادة أسعاره.. كيف تكتشف أن البنزين في سيارتك مخلوط

القاهرة - (مصراوي):

يستعد مجلس الوزراء إلى تحريك أسعار البنزين بمشتقاته (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وصولًا إلى رفع الدعم كليًا بنهاية عام 2025 الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الوزارة الأسبوع الماضي، أن الحكومة سترفع الدعم عن البنزين بنهاية العام؛ مع استثناء السولار وغاز المنازل من القرار.

ومع ارتفاع الأسعار، يسعى مالكو السيارات إلى تخفيض فاتورة تشغيل سياراتهم بأكبر قدر ممكن، إلا أن البعض يقع في فخ البنزين المختلط بالماء، والذي يسبب مشاكل عدة لمنظومة الاحتراق بالسيارة.

ويعد السبب الرئيسي لتسرب الماء بخزان الوقود هو أن بعض محطات الوقود يتسرب إلى خزاناتها الماء بسبب قلة الصيانة أو عدم إحكام إغلاقها حيث يختلط البنزين بالماء ما قد يؤدى الى توقف السيارة فجأة أو وجود تقطيع بحركة السيارة ثم التوقف تمامًا.

ويمكن لتراكم الوقود المختلط بالماء داخل الخزان أن يقلل من قوة المحرك تدريجيا، و إذا لم يكتشف السائق المشكلة، فسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الكيلومترات في السيارة أيضًا، فضلًا عن التحلل البيولوجي للوقود، ما يجعل السيارة تفقد قوتها.

من خلال الخطوات التالية يمكن التعرف على النتائج التي يسببها اختلاط الماء بالوقود وكيفية التخلص منه وما عليك فعله إذا وصل الماء إلى "طرمبة" البنزين:

أبرز أعراض اختلاط الوقود بالماء

- توقف السيارة عن السير.

- تكًون صدأ بخزان الوقود ( التنك ) ويؤدى بدوره إلى وجود ثقوب بأرضية الخزان ينتج عنه تسرب الوقود خارج الخزان مما يعرض السيارة لخطر الحريق.

- عدم انتظام دورة الإحتراق للمحرك مما يؤدى لكسر بعض أجزاءه الداخلية مثل عمود الكرنك والبساطين والبيلات.

- تكون صدأ فى الأجزاء الداخلية فى المحرك مما يؤدى لإنخفاض كفاءته وقصر عمره الإفتراضى.

ماذا تفعل للتخلص من "المياه"؟

- عند التأكد من وجود مياه مختلطه بالوقود عليك أولا توقيف محرك السيارة عن العمل، وسحب السيارة لأقرب ورشة للتأكد من العطل.

- التخلص من الوقود الموجود في الخزان لتنظيفه، إما عن طريق فك خزان الوقود وتنظيفه ببنزين نقي، وتنظيف أنابيب نقل الوقود جيداً بالهواء المضغوط.

- طريقه أخرى هي التخلص منه عن طريق فتح غطاء خزان الوقود من فتحة الخزان فى كنبة السيارة الداخلية، بالصالون، وتعتبر هذة المنطقة هى أكثر مكان يمكن تنظيف الخزان من خلاله عن طريق (الفيكيم) وهى وسيلة لسحب البنزين بخرطوم وتفريغه من كل المواد المختلطة به.

- بعد التأكد من تفريغه تماما قم بتنظيف باقى الدورة عن طريق تغيير فلتر البنزين وتنظيف الأنابيب عن طريق الهواء المضغوط، وبذلك يصبح خزان الوقود نظيف تماما.

وللتاكيد على تمام التخلص من شوائب خزان الوقود، يمكنك وضع بنزين 95 لتنظيف الخزان تمامًا ولو بنسبة بسيطة حتى يقوم بتحسين عمل الماتور.

ماذا تفعل عند وجود ماء بـ"طرمبة البنزين"؟

عند وجود ماء بطرمبة البنزين يمكن أن يؤدي إلى تدهور أداء المحرك من خلال التأثير بشكل خطير على الأجزاء الأخرى مثل خط أنابيب الوقود و حاقن الوقود.

وإذا لم يتم معالجة المشكلة في الوقت المناسب بالمشكلة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى إتلاف محرك السيارة.

لذا ينبغي على قائد السياراة تحديد موقع الماء في أعراض خزان الوقود واللجوء إلى نصائح الصيانة الأساسية التي يمكن أن تنقذ المحرك من التلف.

وبنفس الطريقه السابقه يمكن فك طرمبة البنزين وتنظيفها بشكل جيد خاصة اذا كانت المشكلة في الطرمبه فقط وليس في خزان الوقود.