كتب - محمد جمال:

إطارات السيارة أحد أهم الأجزاء بالسيارة، وأهم وظائفها توفير التماسك الجيد بين السيارة والأرض، نقل قدرة السيارة الكاملة والقوة الفرملية من السيارة إلى الأرض، وإذا لم تقم بوظيفتها على أكمل وجه ربما تتحول إلى مصدر خطورة كبير.

ومن خلال المعلومات التالية يمكنك التعرف على 5 نقاط تبرز أهمية ضبط ضغط هواء الإطارات:

استهلاك الوقود

عندما يكون ضغط الهواء في الإطارات منخفضًا، تزداد مقاومة الدوران مما يزيد من استهلاك الوقود وعلى العكس، فإن الحفاظ على الضغط المناسب يحسن من كفاءة استهلاك الوقود.

العمر الإطارات الافتراضي

الحفاظ على ضغط الهواء المناسب في الإطارات يساعد في توزيع الوزن بشكل متساوٍ على سطح الإطار، مما يقلل من تآكلها غير المنتظم ويطيل عمرها الافتراضي.

الثبات والأمان

الضغط الزائد أو المنخفض عن الحد الموصى به قد يؤثر على ثبات السيارة على الطريق، مما يزيد من مخاطر الحوادث، فضغط الهواء المناسب في الإطارات يضمن تماسك السيارة وثباتها أثناء القيادة.

الراحة أثناء القيادة

القيادة بإطارات ذات ضغط غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى تجربة قيادة غير مريحة، فالإطارات التي تحتوي على الضغط المناسب توفر راحة أكبر أثناء القيادة وتقلل من الاهتزازات غير الضرورية.

تجنب الأضرار

القيادة بإطارات تحتوي على ضغط غير مناسب يمكن أن تؤدي إلى تلف الإطارات أو انفجارها في بعض الأحيان، خاصة عند القيادة بسرعات عالية، لذا فالحفاظ على ضغط الهواء المناسب في الإطارات هو عامل رئيسي في تجنب تلك المخاطر.

اقرأ أيضًا..

كل ما تريد معرفته عن بوجيهات السيارة.. أهميتها ومتى يجب تغييرها فورًا

أرخص سيارة زيرو لعلامة شيري بالسوق المصري

تسلا تحذر: الحرب التجارية التي يشنها ترامب قد تجعلنا هدفا لرسوم جمركية مضادة