العراق: سلسلة انفجارات في أربيل تتسبب في إصابة وأضرار مادية

كتب : مصراوي

11:12 م 04/03/2026

انفجارات هائلة في أربيل

بغداد (د ب أ)

أفاد مجلس أمن إقليم كردستان، مساء اليوم الأربعاء، بأن عدة انفجارات هزت سماء مدينة أربيل بعد موعد الإفطار، نتيجة إسقاط عدة طائرات مسيرة.

وأوضح المجلس في بيان "أن الانفجارات التي وقعت في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لإقليم كردستان، أسفرت عن إصابة عامل توصيل طلبات على دراجته النارية، كما تسببت في أضرار مادية بعدة منازل في حيي (32 بارك) وعينكاوة".

وطالب مجلس الأمن المواطنين بالالتزام بالإرشادات الأمنية، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، كما حذر من الاقتراب من مواقع الانفجارات.

وأشار البيان إلى أن هذه الحوادث تأتي في إطار هجمات مستمرة على أربيل من قبل جماعات مسلحة غير معترف بها في العراق.

وتتبنى جماعات مسلحة عراقية بشكل يومي استهداف منشآت نفطية ومواقع للقوات الأمريكية في مطار أربيل وقاعدة حرير التي تضم ثكنات للجيش الأمريكي باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

إيران وأمريكا الحرب على إيران إقليم كردستان

