زعم تقرير صادر عن هيئة رقابية حقوقية، أن أفرادا من القوات الأمريكية تلقوا تعليمات من قادتهم تفيد بأن الحرب على إيران تمثل جزءا من "خطة إلهية"، ما أثار موجة من الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.

شكاوى الجنود حول الحرب على إيران

وأعلنت مؤسسة الحرية الدينية العسكرية، أنها تلقت أكثر من 200 شكوى من أفراد في الخدمة بمختلف فروع الجيش الأمريكي، بما في ذلك مشاة البحرية والقوات الجوية وقوات الفضاء، تفيد باستخدام رؤسائهم لخطاب مسيحي متطرف لتبرير "الحرب على إيران".

وأفاد ضابط صف في وحدة مرشحة للانتشار الفوري في العمليات، ضمن شكوى اطلعت عليها صحيفة "الجارديان"، بأن قائده حث القوات على الاعتقاد بأن هذا الصراع هو "كله جزء من خطة الله"، مستشهدا باقتباسات من "سفر الرؤيا" حول "معركة هرمجدون" والعودة الوشيكة للمسيح.

مزاعم حول دور ترامب في الحرب على إيران

ونقل الضابط عن القائد العسكري قوله، إن الرئيس دونالد ترامب "تم مسحه من قبل يسوع" لإشعال النيران في طهران بهدف إحداث "معركة هرمجدون".

ووفقا للصحيفة البريطانية، قُدمت الشكوى نيابة عن 15 جنديا من بينهم 11 مسيحيا ومسلم ويهودي، وجرى مشاركتها أولا مع الصحفي المستقل جوناثان لارسن.

و في تصريحات لـ"الجارديان"، قال مايكي وينشتاين رئيس منظمة الحرية الدينية العسكرية وهو جندي سابق في سلاح الجو الأمريكي، إن القوميين المسيحيين يحاولون الاستيلاء على مفاصل الجيش الأمريكي لتمرير أجندات دينية عبر الحرب على إيران.

التطرف الديني وقيادة الحرب على إيران

وأشار وينشتاين، إلى أن التقارير تدل على زيادة مقلقة في التطرف المسيحي داخل الجيش، حيث يرى بعض القادة أن الحرب على إيران هي "حرب مُجازة من الكتاب المقدس" وعلامة على اقتراب "نهاية الزمان".

واعتبر وينشتاين، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ فصل الدين عن الدولة، مؤكدا أن أفراد الجيش الأمريكي لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد هذا النوع من التلقين الأيديولوجي نظرا لطبيعة الرتب العسكرية الصارمة.

موقف هيجسيث من الحرب على إيران

يرتبط هذا الجدل بتوجهات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، المعروف بتأييده للقومية المسيحية وعقيدة "سيادة المجال".

وتدعو هذه الفلسفة المستمدة من المعتقدات المتطرفة إلى نظام أبوي صارم وعقوبات قصوى في قضايا اجتماعية معينة.

في أغسطس 2025، أعاد هيجسيث نشر مقطع للقس دوج ويلسون، القومي المسيحي ومؤسس جماعة الكنائس الإنجيلية الإصلاحية، والذي صرح برغبته في رؤية العالم "عالما مسيحيا" ورفض تولي النساء أدوارا قتالية رفيعة، مما يعزز المخاوف حول الأيديولوجيا المحركة للحرب على إيران.

صمت البنتاجون تجاه الحرب على إيران

رداً على طلبات التعليق بشأن هذه الشكاوى الخطيرة، امتنع البنتاجون عن الإدلاء بأي تصريح مباشر.

واكتفت وزارة الدفاع الأمريكية، بنشر مقاطع فيديو عامة يظهر فيها بيت هيجسيث وهو يناقش العمليات العسكرية الجارية، دون التطرق إلى اتهامات التوظيف الديني المتطرف في توجيه القوات المشاركة في الحرب على إيران.

وتستمر المنظمات الرقابية في المطالبة بتحقيق شفاف يضمن حماية التنوع الديني داخل الجيش ومنع استغلال النصوص المقدسة في الصراعات العسكرية.