قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة تقل طالب طيران ومدربه اصطدمت بمنزلين في شمال فينيكس، اليوم الأربعاء، قبل أن تهبط مقدمتها لأسفل في فناء خلفي، مما أسفر عن إصابتهما ورجل كان في أحد المنزلين.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، الكابتن تود كيلر، للصحفيين من شبكة آريزونا فاميلي وتطبيق فوكس-10، إنه تم نقل المدرب وطالب الطيران والرجل المصاب إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن طائرة وهي من طراز بايبر بي - 28 انفصل أحد جناحيها وانتهى بها الأمر وهي تهبط بمقدمتها بجانب حمام سباحة في فناء المنزل الثاني الذي اصطدمت به.

وسقط الجناح المفقود على سقف المنزل الأول المصنوع من القرميد الذي تضرر نتيجة الحادث.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار دير فالي القريب.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في الحادث.