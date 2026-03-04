إعلان

اصطدام طائرة بمنزلين في ولاية فينيكس الأمريكية.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

11:12 م 04/03/2026

اصطدام طائرة بمنزلين_ أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة تقل طالب طيران ومدربه اصطدمت بمنزلين في شمال فينيكس، اليوم الأربعاء، قبل أن تهبط مقدمتها لأسفل في فناء خلفي، مما أسفر عن إصابتهما ورجل كان في أحد المنزلين.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، الكابتن تود كيلر، للصحفيين من شبكة آريزونا فاميلي وتطبيق فوكس-10، إنه تم نقل المدرب وطالب الطيران والرجل المصاب إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن طائرة وهي من طراز بايبر بي - 28 انفصل أحد جناحيها وانتهى بها الأمر وهي تهبط بمقدمتها بجانب حمام سباحة في فناء المنزل الثاني الذي اصطدمت به.

وسقط الجناح المفقود على سقف المنزل الأول المصنوع من القرميد الذي تضرر نتيجة الحادث.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار دير فالي القريب.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام طائرة في أمريكا حادث طائرة السلطات الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما سيناريوهات تأثير الحرب الجارية على الذهب والدولار والنفط والسلع؟ محي
اقتصاد

ما سيناريوهات تأثير الحرب الجارية على الذهب والدولار والنفط والسلع؟ محي
تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
يارا السكري تنشر صورًا مع أحمد العوضي من كواليس الحلقة الـ 15 من مسلسل
دراما و تليفزيون

يارا السكري تنشر صورًا مع أحمد العوضي من كواليس الحلقة الـ 15 من مسلسل
"خلافات الجيرة" تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عين شمس
حوادث وقضايا

"خلافات الجيرة" تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عين شمس
وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان