نصائح مهمة لتجهيز السيارة الكارافان للبيات الشتوي

برلين - (د ب أ):

مع اقتراب نهاية موسم التخييم، يواجه العديد من أصحاب سيارات الكارافان تحدي تجهيز سياراتهم لفترة البيات الشتوي.

ولحماية السيارة وتجنب الأضرار والتكاليف غير الضرورية، أوصى نادي السيارات ADAC الألماني باتخاذ التدابير التالية:

- تنظيف شامل

قبل الدخول في فترة البيات الشتوي يُنصح بإجراء تنظيف شامل خارجيا وداخليا. ومن الضروري إزالة بقايا الطعام لتجنب تكوّن العفن وانتشار الحشرات، بالإضافة إلى تنظيف المظلات والأثاث الخاص بالتخييم وتخزينه جافا ليكون جاهزا للاستخدام في الربيع.

- حماية أنظمة المياه والغاز من الصقيع

لتجنب أضرار التجمد، يجب إفراغ جميع أنابيب المياه والمضخات وسخان الماء بالكامل. أما بالنسبة لنظام الغاز، فمن الأفضل فصل أسطوانات الغاز وتخزينها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

- العناية بالبطاريات وتخزينها

يجب إعادة شحن بطارية التشغيل وبطارية المرافق بانتظام. وفي حال التوقف الطويل، يُستحسن إزالة البطاريات وتخزينها في مكان خالٍ من الصقيع للحفاظ على فعاليتها بعد عدة أشهر.

- وضع السيارة في المكان المناسب

وأكد الخبراء أن زيادة ضغط الإطارات أو استخدام أوتاد تثبيت يمنع ظهور مناطق مسطحة في الإطارات. ويُفضل وضع السيارة على سطح مستوٍ وجاف، وإن أمكن، يمكن رفع السيارة على حوامل داعمة.

وينبغي استخدام غطاء يحمي السيارة من العوامل الجوية، ويضمن بقاء الكارافان بحالة جيدة طوال الشتاء.

- الوقاية من الرطوبة والقوارض

يحول الحفاظ على تهوية جيدة داخل المقصورة دون تكوّن العفن، ويمكن استخدام مواد مجففة أو ترك أبواب الخزائن مفتوحة قليلا.

وفي المناطق، التي تشتهر بالقوارض، يُنصح باتخاذ إجراءات حماية للكابلات لتجنب تلف الأسلاك.