لمستخدميها بمصر.. انتبه لهذه النقاط عند تركيب إطارات السيارة الشتوية

ميونخ - (د ب أ، مصراوي):

أوصى نادي السيارات ADAC الألماني بالانتباه إلى بعض النقاط المهمة عند تركيب الإطارات الشتوية؛ حيث ينبغي فحصها من حيث وجود أية تلفيات مثل التشققات.

ولم تكون الإطارات الشتوية حتى سنوات مضت ضرورة بالطرق المصرية، ولكن مع تغيرات المناخ ووقوع مدن مثل سانت كاترين تحت وطأة الثلوج شتاءًا أصبحت تلك الإطارت وسيلة أمان.

ومن المهم قبل تركيب إطارات الشتاء التأكد من أنها تمتلك عمق مداس كاف؛ حيث ينبغي ألا يقل عمق المداس عن 4 ملم، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

عمر الإطارات

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الانتباه إلى عمر الإطارات؛ حيث ينبغي عدم تركيب إطارات شتوية يزيد عمرها على 8 سنوات، حتى إذا كانت لا تزال تتمتع بعمق مداس كافٍ.

ويرجع ذلك إلى أن الإطارات تتقدم في العمر بسبب عوامل فيزيائية وكيميائية مثل تأثيرات الطقس والأشعة فوق البنفسجية والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.

ويمكن معرفة عمر الإطارات من خلال رقم مكون من أربعة أعداد في نهاية ما يسمى برقم (DOT) المذكور على الجدار الجانبي للإطار. ويتكون هذا الرقم من الأسبوع التقويمي وسنة الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال يعني الرقم 3025 أن الإطار صُنع في الأسبوع الثلاثين من عام 2025.

وبطبيعة الحال تتمتع الإطارات الجديدة بقدرة أفضل على الالتصاق بسطح الطريق، ومع ذلك ينبغي ألا يزيد عمر الإطارات المشتراة حديثا على 18 إلى 24 شهرا على أقصى تقدير.

