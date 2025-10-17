بعد ارتفاع أسعار البنزين ..نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود بسيارتك

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

ومع ارتفاع أسعار البنزين تبحث الغالبية العظمة من المواطنين عن أبرز الطرق التي من الممكن أن تساهم في خفض استهلاك الوقود بالسيارة والتي يمكن من خلال التقرير التالي التعرف عليها.

ضغط هواء الإطارات

يؤكد خبراء أنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها؛ وبالتالي قل استهلاك الوقود ولكن ذلك قد يعرض السائق ومن معه للمخاطر بسبب احتمالية انفجار أحد الإطارات نتيجة ضغط الهواء الزائد.

تخفيف الأوزان

تحميل السيارة بأوزان زائدة أعلى من المعدل المسموح به من المخاطر التي تحيق بالركاب حيث أنها تحد من قدرة السائق على المناورة والتحكم بالسيارة، كما أنها ترفع من معدل استهلاك السيارة للوقود.

إيقاف المحرك

قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة لأكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء توقفها.

تقليل السرعة

هناك قاعدة أساسية تفيد بأنه "كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود"؛ بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين، وكل ما عليك هو الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/ س.

الثبات على السرعة

يجب الحرص على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد ذلك في تخفيض استهلاك الوقود، و حاول قدر الإمكان الحد من استخدام (الفرامل) والاكتفاء برفع القدم عن دواسة البنزين لتخفيف السرعة.

استخدام الفرامل

حافظ على سرعتك وخاصة عند المنخفضات باستخدام الفرامل مع ترك المحرك متصلاً، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلات، ولا تضغط على دواسة البنزين أثناء النزول عن المنحدرات.

استخدام المكيف

الحد من استخدام مكيف هواء السيارة يخفض من معدل استهلاك وقود السيارة، وينصح خبراء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة في الرحلات القصيرة بدلًا من استخدام التكييف.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقررو، بالإضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسبات الضارة جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.

