ما مدى جودة الشواحن الحائطية منخفضة التكلفة؟

ميونخ - (د ب أ):

لا يتعين على أصحاب السيارات الكهربائية تكبد تكاليف باهظة لشراء شواحن حائطية لشحن سياراتهم الكهربائية بشكل موثوق في المرآب، وذلك استنادا إلى نتائج اختبار أجراه نادي السيارات ADAC بألمانيا، والذي شمل 10 شواحن حائطية من الفئة الأساسية منخفضة التكلفة.

وقد شمل الاختبار عدة جوانب، منها حجم التجهيزات وباقة التوريد، بالإضافة إلى إجراء عمليات الشحن بواسطة 5 سيارات كهربائية مختلفة لما يزيد على 900 اختبار شحن.

وأشار ميشيل بويكيرت، مدير الاختبار بنادي السيارات الألماني، إلى نتيجة الاختبار بقوله: "تم إجراء الشحن بشكل آمن وموثوق نظير بتكاليف منخفضة"، فضلا عن أنه لم يحدث أي انقطاع في عمليات الشحن. وتعمل قواطع التيار المدمجة مع جميع موديلات الشواحن الحائطية وفقا للمعايير السائدة.

أداء جيد

وبشكل عام، كان أداء جميع الشواحن الحائطية، التي خضعت للاختبار، جيدا، ولكن اللافت للنظر أن الموديل، الذي تصدر نتائج الاختبار (بتقييم إجمالي 7ر1) هو أقل الشواحن الحائطية تكلفة؛ وهو الموديل AC Max Basic من شركة Delta.

وأشار نادي السيارات الألماني إلى أن هذا الشاحن الحائطي يتميز بتصميمه المدمج وطريقة الاستعمال البسيطة والتجهيزات المفيدة مثل عداد التيار الكهربائي والترخيص والتحكم عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

ولكن هذا الشاحن الحائطي يتصل بالهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث فقط، وإذا رغب المرء في استعمال تطبيق Delta فيجب عليه الوقوف بالقرب من الشاحن الحائطي، وهو ما يمثل أحد العيوب في هذا الموديل.

وإذا تم التحكم في الشاحن الحائطي عن طريق تطبيق الويب بواسطة الهاتف الذكي عبر الشبكة اللاسلكية أو شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، فإنه يمكن التحكم في عملية الشحن ومراقبتها عن بُعد.

ويرتبط توافر تطبيق للشاحن الحائطي على نوعية الجهاز؛ فقد توافر تطبيق الهاتف الذكي لثلاثة موديلات فقط من بين 10 شواحن حائطية، فإلى جانب موديل دلتا كان هناك الشاحن الحائطي EM2GO AC بقدرة 11 وات والشاحن Sungrow 11kW EV.

وأكد الخبير الألماني بويكيرت أن توافر تطبيق الهاتف الذكي ليس ضروريا، ولكنه يفيد إذا كان المرء يقوم بتوليد التيار الكهربائي بنفسه للشاحن الحائطي عن طريق الوحدات الكهروضوئية، ويرغب في التحكم في التيار الكهربائي تبعا لذلك، أو إذا كان المرء مهتما بالإحصائيات الخاصة بعملية الشحن.

علاوة على أن تطبيق الهاتف الذكي يعتبر من الوظائف العملية في الشواحن الحائطية، بدلا من استعمال المفتاح أو البطاقة من الشاحن الحائطي مباشرة.

استهلاك الطاقة

ويعتبر استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد من الجوانب، التي يجب مراعاتها عند شراء الشواحن الحائطية؛ حيث أظهرت نتائج الاختبار وجود اختلافات كبيرة بين الأجهزة، وقد تصدر نتائج الاختبار الموديل ABL eMH1 (بتقييم إجمالي 1ر2) بكونه أكثر الموديلات توفيرا في استهلاك الكهرباء؛ حيث انخفض معدل استهلاك التيار الكهربائي في وضع الاستعداد بأقل من 12 مرة مقارنة بأكثر الموديلات استهلاكا للتيار في وضع الاستعداد.

وأوضح نادي السيارات ADAC أهمية هذا الجانب بأن الشواحن الحائطية يتم تشغيلها لفترات طويلة في وضع الاستعداد، وأكد الخبير الألماني أنه يمكن إيقاف الشواحن الحائطية تماما، إلا أن ذلك ليس عمليا؛ حيث يتعين على المرء الذهاب إلى صندوق المصاهر في كل مرة، وإذا لم تلاحظ أن الشاحن الحائطي متوقف تماما، فسوف تجد بطارية السيارة غير مشحونة في صباح اليوم التالي.

إدارة الكابلات

وأكد الخبراء الألمان على ضرورة أن تتمتع الشواحن الحائطية "بإدارة كابلات جيدة" في المرآب بحيث يمكن لف كابل الشحن على الشاحن الحائطي نفسه، وليس على خطاف منفصل، الذي يحب تثبيته بشكل منفصل.

وتتمثل أهمية إدارة الكابلات في عدم وصول قابس الشحن إلى أرضية المرآب، حتى يظل محميا من الرطوبة، ولذلك لمنع المرور بالسيارة على القابس سهوا. وأكد الخبير الألماني بويكيرت أن قوابس الشواحن الحائطية محمية ضد الدعس عليها، إلا أن تكرار الدعس عليها قد يؤدي إلى حدوث أضرار بها.

بالإضافة إلى أن الشواحن الحائطية المزودة بمقبس للقابس يجب أن تكون مؤمنة الغلق على الأقل في الأماكن، التي يمكن الوصول إليها بحرية كما هو الحال في المرائب المفتوحة المخصصة لحماية السيارات من الشمس والأمطار.