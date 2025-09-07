أسرع لفة في التاريخ| سائق ريد بول يخلِّد اسمه في فورمولا-1 (فيديو)

وكالات

أعرب الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في السنوات الأربع الماضية، عن سعادته البالغة بتسجيل أسرع لفة في تاريخ سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1 في طريقه لحصد مركز الانطلاق الأول السبت.

وسجّل فيرستابن رقمًا قياسيًا في مونزا في دقيقة واحدة و18.792 ثانية في لفته الأخيرة، لينتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 0.077 ثانية عن البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، والذي كان الأسرع في التجربتين الحرتين الثانية والثالثة.

وسجل فيرستابن أسرع لفة في دقيقة و18.792 ثانية، بمتوسط ​​سرعة بلغ 264.68 كم في الساعة، وتفوق بفارق عشر ثانية على الرقم القياسي للفة الواحدة الذي سجله البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين في طريقه إلى مركز الانطلاق الأول في مونزا عام 2020.

وأعلن مسؤولو بطولة العالم لفورمولا- 1، أنها أسرع لفة في تاريخ بطولة العالم من حيث متوسط السرعة.

وصرخ فيرستابن عبر إذاعة ريد بول "نعم يا رفاق، نعم، هذا أمر لا يصدق" ... "اهدأوا، كل شيء على ما يرام".

وقال فيرستابن "كانت المنافسة محتدمة، وما زلنا نفتقر إلى القليل من المهارة، وقمنا ببعض التغييرات النهائية التي أعتقد أنها سمحت لي ببذل المزيد من الجهد، وهذا بالضبط ما نحتاجه في التجارب الرسمية، بالنسبة لنا، إنها لحظة رائعة".

وأضاف "تاريخيًا، لطالما كان السباق هذا الموسم أكثر تعقيدًا بالنسبة لنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا... هذا كل ما يمكننا فعله، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".